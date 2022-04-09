Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
TECHEU VD ERANOVA ALGAE UPCYCLING (IEU GT3)

Signature(s)

Montant
28 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 28 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 28 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2025 : 28 000 000 €
Fiche technique
TECHEU VD ERANOVA ALGAE UPCYCLING (IEU GT3)
Fiche récapitulative

Date de publication
4 octobre 2022
Référence
20220409
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ALGAE UPCYCLING BIO-RESIN (IEU GT2)
ERANOVA SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project, promoted by the French company Eranova, concerns the construction and operation of a first commercial scale plant for the production of green macro algae and its transformation into bio-resins based on a proprietary technology. The production will be located in the district managed by the Grand Port de Marseille in the South of France, in Provence-Alpes-Côte d'Azur (within EU Cohesion Priority Regions). The plant is targeting to produce 30 k tonnes/year of starch-based biopolymers from green macro-algae biomass.

The project objective is to valorize green macroalgae, into added value recyclable bioplastic materials for use in a variety of applications, ranging from packaging to construction and automotive industries. These algae currently require collection and disposal by the municipality because they represent an environmental and health hazard,. The project is fully aligned with key EU policies, namely the Green Deal, by contributing to replacing fossil based feedstock with renewable based resources. The project is also strongly aligned to the EU Bioeconomy strategy, fostering the development of new bio-based value chains (i.e. algae), as mentioned in the 2018 Bioeconomy action plan. Furthermore, it is fully relevant to the EU New Circular Economy Action Plan adopted in March 2020 and to the Plastics Strategy adopted in June 2018, as it upcycles waste biomass (which is normally collected and disposed of) to produce added-value bio-based recyclable materials.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the environmental "acquis" (notably EIA directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU) will be assessed during appraisal, as well as compliance with IED directive 2010/75/EU and other applicable environmental acquis.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable), as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD ERANOVA ALGAE UPCYCLING (IEU GT3)
Date de publication
17 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
254903453
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220409
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
