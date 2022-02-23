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EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 600 000 000 €
Déchets solides : 23 997 600 €
Télécom : 30 000 000 €
Eau, assainissement : 30 002 400 €
Santé : 48 000 000 €
Énergie : 54 000 000 €
Transports : 60 000 000 €
Infrastructure composite : 78 000 000 €
Éducation : 132 000 000 €
Services : 144 000 000 €
Date(s) de signature
24/01/2023 : 23 997 600 €
24/01/2023 : 30 000 000 €
24/01/2023 : 30 002 400 €
24/01/2023 : 48 000 000 €
24/01/2023 : 54 000 000 €
24/01/2023 : 60 000 000 €
24/01/2023 : 78 000 000 €
24/01/2023 : 132 000 000 €
24/01/2023 : 144 000 000 €
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Related public register
26/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)

Fiche récapitulative

Date de publication
23 septembre 2022
Statut
Référence
Signé | 24/01/2023
20220223
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)
HELLENIC REPUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 23219 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of priority investments in the Hellenic Republic in the 2021-2027 programming period.

The project will support, through national contribution co-financing, priority multi-sector investments under the Greek Partnership Agreement 2021-2027. The Partnership Agreement lays out the strategy to be addressed via the Cohesion Policy Funds and the European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) for the 13 regional Operational Programmes (OPs) and 9 sectoral OPs. The project includes the Just Transition Fund and covers the entire country of Greece.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project aims at supporting key EU priorities such as the green and digital transition and contributing to develop a competitive, innovative and export-oriented growth model for the country. The results of such investments under these priorities will include for example reduced emissions, increased adaptability to climate change, the protection of biodiversity and the environment. Socially, the investments target socio-economic inclusion of marginalised groups, active inclusion, equality of access to services etc. In addition, the Just Transition investments will foster solidarity in the drive towards climate neutrality, enabling regions and people to address the social, employment, economic and environmental impacts of achieving the Union's 2030 energy and climate targets and the transition to a climate-neutral economy of the Union by 2050 under the Paris Agreement.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project have been or will be (as the case may be) tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
26/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)
Date de publication
26 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158253698
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220223
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Déchets solides
Infrastructure composite
Transports
Télécom
Services
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Lien vers la source
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26/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)
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Fiche récapitulative
EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)
Fiche technique
EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (GR)

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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