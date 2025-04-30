ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The Project will support drinking water production in Morocco through reinforcement and higher efficiency of production infrastructure.
The aim is to enhance the quantity and quality of treated water available to users, while improving the efficiency of water production facilities, including optimising energy usage in the production and delivery processes.
L'ONEE a proposé ce projet dans un contexte de stress hydrique au Maroc, accentué par les cycles de sécheresse que connaît le pays et la demande croissante en eau des différents usagers. Le projet contribuera à :
i) La sécurisation et au renforcement des infrastructures de production et d'approvisionnement en eau potable des petits et moyens centres urbains et ruraux gérés par l'ONEE ;
ii) L'amélioration des performances et l'optimisation des installations de production et de transport de l'eau de l'ONEE.
Le projet s'inscrit pleinement dans l'orientation sectorielle de l'eau de la BEI et dans les priorités du mandat Europe Global (NDICI). Il soutient la feuille de route 2021-2025 du Groupe BEI pour le climat.
Le prêt de la BEI permettra de contribuer au financement des opérations inscrites au niveau du Plan d'Equipement 2025-2030 de l'ONEE approuvé par le Conseil d'Administration du 21 avril 2025.
Il est attendu que ce prêt apporte des termes de financement convenables au secteur.
Le projet sera conforme aux normes environnementales, sociales (E&S)et d'approvisionnement de la Banque, dans la mesure permise par le cadre réglementaire environnemental et social national applicable.
The promoter shall comply with EIB's Environmental and Social standards. No major environmental and social impacts are expected.
The promoter shall ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
The framework loan will be proposed under Investment Window 1 of the new EU comprehensive guarantee of the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument / Global Europe (NDICI / Global Europe) mandate. This is subject to the financing amount available for the country at the time of signatures.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.