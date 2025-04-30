ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)

L'ONEE a proposé ce projet dans un contexte de stress hydrique au Maroc, accentué par les cycles de sécheresse que connaît le pays et la demande croissante en eau des différents usagers. Le projet contribuera à :

i) La sécurisation et au renforcement des infrastructures de production et d'approvisionnement en eau potable des petits et moyens centres urbains et ruraux gérés par l'ONEE ;

ii) L'amélioration des performances et l'optimisation des installations de production et de transport de l'eau de l'ONEE.





Le projet s'inscrit pleinement dans l'orientation sectorielle de l'eau de la BEI et dans les priorités du mandat Europe Global (NDICI). Il soutient la feuille de route 2021-2025 du Groupe BEI pour le climat.





Le prêt de la BEI permettra de contribuer au financement des opérations inscrites au niveau du Plan d'Equipement 2025-2030 de l'ONEE approuvé par le Conseil d'Administration du 21 avril 2025.





Il est attendu que ce prêt apporte des termes de financement convenables au secteur.





Le projet sera conforme aux normes environnementales, sociales (E&S)et d'approvisionnement de la Banque, dans la mesure permise par le cadre réglementaire environnemental et social national applicable.



