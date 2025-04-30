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ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 70 000 000 €
Eau, assainissement : 70 000 000 €
Date(s) de signature
22/05/2025 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/05/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mai 2025
Statut
Référence
Signé | 22/05/2025
20220208
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 140 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The Project will support drinking water production in Morocco through reinforcement and higher efficiency of production infrastructure.

The aim is to enhance the quantity and quality of treated water available to users, while improving the efficiency of water production facilities, including optimising energy usage in the production and delivery processes.

Additionnalité et impact

L'ONEE a proposé ce projet dans un contexte de stress hydrique au Maroc, accentué par les cycles de sécheresse que connaît le pays et la demande croissante en eau des différents usagers. Le projet contribuera à :

i) La sécurisation et au renforcement des infrastructures de production et d'approvisionnement en eau potable des petits et moyens centres urbains et ruraux gérés par l'ONEE ;

ii) L'amélioration des performances et l'optimisation des installations de production et de transport de l'eau de l'ONEE. 


Le projet s'inscrit pleinement dans l'orientation sectorielle de l'eau de la BEI et dans les priorités du mandat Europe Global (NDICI). Il soutient la feuille de route 2021-2025 du Groupe BEI pour le climat.


Le prêt de la BEI permettra de contribuer au financement des opérations inscrites au niveau du Plan d'Equipement 2025-2030 de l'ONEE approuvé par le Conseil d'Administration du 21 avril 2025.


Il est attendu que ce prêt apporte des termes de financement convenables au secteur.


Le projet sera conforme aux normes environnementales, sociales (E&S)et d'approvisionnement de la Banque, dans la mesure permise par le cadre réglementaire environnemental et social national applicable.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter shall comply with EIB's Environmental and Social standards. No major environmental and social impacts are expected.

The promoter shall ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Commentaires

The framework loan will be proposed under Investment Window 1 of the new EU comprehensive guarantee of the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument / Global Europe (NDICI / Global Europe) mandate. This is subject to the financing amount available for the country at the time of signatures.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
30 avril 2025
22 mai 2025
Documents liés
09/05/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)
Date de publication
9 May 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
244076375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220208
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/05/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)
Autres liens
Fiche récapitulative
ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)
Fiche technique
ONEE PRODUCTION D EAU POTABLE III (AEP3)

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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