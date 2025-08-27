Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Mauritanie : 90 000 000 €
Énergie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
1/10/2025 : 90 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR
Fiche récapitulative
MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR
09/09/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Plan d'Actions pour l'Attenuation des Impacts Négatifs Potentiels sur la Biodiversité - Mauritanie
09/09/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Etude d'Impact Environnemental et Social - Mauritanie - Mali
09/09/2025 - Plan d'Action de Réinstallation - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) et Mécanisme de Gestion des Plaintes - Mauritanie
09/09/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Cadre de Politique de Réinstallation du Réseau MT/BT - Mauritanie
09/09/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale - Mauritanie
09/09/2025 - Plan d'Action de Réinstallation - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Plan d'Action de Réinstallation - Mauritanie
09/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR

Fiche récapitulative

Date de publication
15 juillet 2025
Statut
Référence
Signé | 01/10/2025
20220140
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR
SOMELEC SOCIETE MERE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 124 million
EUR 332 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a 225kV, 600km-long overhead transmission line between Nouakchott and Kiffa. It also includes the construction and extension of several substations along the transmission line to ensure efficient power distribution, a rural electrification (distribution) component targeting the communities living along the line route and a technical assistance for project management, capacity building and studies. The operation represents the first phase of a wider project known as PIEMM (the 225 kV Mauritania-Mali Power Interconnection and Related Solar Power Plants Development Project) aimed primarily at interconnecting Mauritania and Mali as well as the construction of a solar power plant in Mauritania and enabling further connections of PV plants.

The aim is to contribute to making the energy system more efficient and resilient, while also increasing the integration of renewable electricity generation capacity. This programme also aims to provide universal access to electricity in the project service areas and to further enable the integration of the national and regional electricity network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the national related regulations in Mauritania as well as with the Environmental and Social Standards (ESS) of the African Development Bank (Integrated Safeguards System (ISS) developed in 2013), Environmental and Social Impact Assessments (ESIAs) and Environmental and Social Management Framework (ESMF) for the components of the project have been updated and carried out in 2023 for the 225 kV transmission component, as well as the associated Resettlement Policy Frameworks (RPF), Resettlement Action Plans (RAP), Biodiversity Action Plan (BAP) and Stakeholders Engagement Plans (SEP). The reports of ESIA and ESMF studies, including associated RAPs and RPF, include public consultation. The comprehensiveness of the ESIA processes, studies and management plans undertaken for the project and the associated infrastructure will be assessed in detail during appraisal against EIB ESS.

The promoter will ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
27 août 2025
1 octobre 2025
Documents liés
Lien vers la source
Fiche récapitulative
MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR
Fiche technique
MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Plan d'Actions pour l'Attenuation des Impacts Négatifs Potentiels sur la Biodiversité - Mauritanie
Date de publication
16 Jul 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249174341
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220140
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Etude d'Impact Environnemental et Social - Mauritanie - Mali
Date de publication
16 Jul 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249168017
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220140
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) et Mécanisme de Gestion des Plaintes - Mauritanie
Date de publication
16 Jul 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249173222
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20220140
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Cadre de Politique de Réinstallation du Réseau MT/BT - Mauritanie
Date de publication
16 Jul 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249184614
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220140
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale - Mauritanie
Date de publication
16 Jul 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249182910
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220140
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Plan d'Action de Réinstallation - Mauritanie
Date de publication
16 Jul 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249173217
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20220140
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR
Date de publication
8 Sep 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
243223399
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220140
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
09/09/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Plan d'Actions pour l'Attenuation des Impacts Négatifs Potentiels sur la Biodiversité - Mauritanie
09/09/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Etude d'Impact Environnemental et Social - Mauritanie - Mali
09/09/2025 - Plan d'Action de Réinstallation - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) et Mécanisme de Gestion des Plaintes - Mauritanie
09/09/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Cadre de Politique de Réinstallation du Réseau MT/BT - Mauritanie
09/09/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale - Mauritanie
09/09/2025 - Plan d'Action de Réinstallation - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR - Plan d'Action de Réinstallation - Mauritanie
09/09/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR
Fiche récapitulative
MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR
Fiche technique
MAURITANIA REGIONAL TRANSMISSION CORRIDOR

