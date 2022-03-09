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SANTANDER & UCI CLIMATE ACTION

Signature(s)

Montant
398 750 698,23 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 398 750 698,23 €
Lignes de crédit : 39 875 069,83 €
Aménagement urbain : 358 875 628,4 €
Date(s) de signature
28/03/2023 : 7 840 000 €
13/12/2022 : 8 073 065,05 €
14/12/2023 : 11 802 004,78 €
28/03/2023 : 12 160 000 €
28/03/2023 : 70 560 000 €
13/12/2022 : 72 657 585,41 €
14/12/2023 : 106 218 042,99 €
28/03/2023 : 109 440 000 €
Autres liens
Related public register
08/06/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SANTANDER CLIMATE ACTION

Fiche récapitulative

Date de publication
9 mars 2022
Statut
Référence
Signé | 13/12/2022
20220068
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SANTANDER & UCI CLIMATE ACTION
BANCO SANTANDER SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 399 million
EUR 795 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Multi-beneficiary intermediated loan (MBIL) dedicated to finance energy efficiency and potentially other climate action projects carried out in Spain by individuals, small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps.

The proposed operation seeks to facilitate investments with high climate action content. The operation will include a wide range of final beneficiaries, such as individuals and homeowner associations, private entities and public entities, and SMEs and mid-caps.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
08/06/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SANTANDER CLIMATE ACTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SANTANDER CLIMATE ACTION
Date de publication
8 Jun 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
155780375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220068
Secteur(s)
Aménagement urbain
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/06/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SANTANDER CLIMATE ACTION
Autres liens
Fiche récapitulative
SANTANDER & UCI CLIMATE ACTION
Fiche technique
SANTANDER & UCI CLIMATE ACTION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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