VALORISATION DECHETS ET CIRCULARITE

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Fiche récapitulative
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Le projet consiste en la reconstruction du centre de transfert et de traitement des déchets ménagers du Syctom situé à Romainville et Bobigny.
La future installation comprendra quatre principales composantes : une unité de réception et de transfert des ordures ménagères résiduelles, un centre de tri pour les matériaux recyclables, une capacité portuaire sur les rives du canal de l'Ourcq et un pôle d'excellence en économie circulaire. La nouvelle installation devrait traiter 350 000 tonnes/an de déchets résiduels, 60 000 tonnes/an de matériaux recyclables et 40 000 tonnes/an de déchets alimentaires collectés séparément. Le projet intégrera des normes environnementales et architecturales strictes afin de minimiser les nuisances et d'améliorer l'intégration du site dans le paysage urbain.
The Project supports compliance with key EU environmental policies and contributes to the Bank's objective of Environmental Sustainability by mitigating greenhouse gas emissions, protecting water resources, and enhancing climate resilience. It addresses market failures in the waste sector, generating positive externalities such as improved public health, increased recycling, reduced solid waste disposal, and lower emissions of pollutants. As such, it makes a substantial contribution to tackling environmental externalities.
The Bank's financing will strengthen the financial viability of the investments by offering favorable terms, extending debt maturity, and diversifying funding sources. It will also enhance flexibility in project execution by enabling phased drawdowns and ensuring a long availability period.
Le projet relèvera de la directive 2014/52/UE sur l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement (EIE) (modifiant la directive 2011/92/UE), de la directive Habitats (92/43/CEE) et de la directive Oiseaux (2009/147/CE). En raison de sa capacité nominale, l'installation de transfert nécessite une évaluation de l'impact environnemental (EIE), approuvée par les autorités publiques. La décision des autorités compétentes, y compris la procédure concernant leur évaluation de l'impact environnemental (EIE), sera discutée lors de l'évaluation. La Banque évaluera lors de l'évaluation la capacité du promoteur à mettre en oeuvre le projet conformément aux réglementations nationales et à la législation environnementale de l'UE.
La Bei exigera du Promoteur qu'il s'assure que les contrats pour la mise en oeuvre du projet seront attribués conformément à la législation européenne applicable en matière de passation de marchés, notamment les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, le cas échéant, ainsi que les directives 92/13/CEE et 89/665/CEE telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'UE, avec publication des avis de marché au Journal officiel de l'UE, selon les besoins.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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