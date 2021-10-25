ENERGA ELECTRICITY DISTRIBUTION

The program comprises the reinforcement and modernisation of the electricity distribution network in Poland, consistently with the country's National Energy and Climate Plan and in alignment with EIB public policy goals.





The programme schemes are located in eight regions in the country, all comprising Cohesion Priority Regions. The programme helps addressing market failures linked to negative climate and environmental externalities (by enabling the future integration of renewable generation, while also contributing to the electrification of the economy) as well as improving security of supply, a public good. The project's results and quality are deemed good in terms of economic welfare by virtue of the benefits it generates, as well as from a governance perspective. It is also deemed to created additional employment.





With this loan, the Counterpart receives significant added value from the Bank, in the context of the scarcity of attractively priced, PLN-denominated funding with similar long maturities available on the Polish market.