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BARBADOS COVID-19 HEALTH RESILIENCE

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Barbade : 60 000 000 €
Santé : 60 000 000 €
Date(s) de signature
19/03/2025 : 10 000 000 €
14/06/2021 : 50 000 000 €
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Projet apparenté
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

Fiche récapitulative

Date de publication
9 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 14/06/2021
20200764
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BARBADOS COVID-19 HEALTH RESILIENCE
BARBADOS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Loan to finance a range of health sector interventions to support the national emergency preparedness and response to COVID-19 in Barbados.

The objective of the operation is to help the Government of Barbados meet emergency needs in the health sector related to COVID-19, as well as financing of pandemic preparedness medium-term interventions included in the national response plans. The project is key: first, to save human lives and second, to prepare the system for a further escalation and spread of the COVID-19 pandemic in the country, which is already happening.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the Promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Environmental and Social principles and standards.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

The project will contribute towards the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), in particular SDG 3 (Good Health and Well-Being), SDG 5 (Gender Equality) and SDG 1 (No Poverty), to which both the EU and the EIB are fully committed.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BARBADOS COVID-19 HEALTH RESILIENCE
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135093191
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200764
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Barbade
Disponible au public
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