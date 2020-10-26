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COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 30 000 000 €
Eau, assainissement : 30 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2020 : 30 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Projet apparenté
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

Fiche récapitulative

Date de publication
26 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 10/12/2020
20200585
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
GRAND CHAMBERY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 61 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Le projet concerne le programme d'investissement de Grand Chambéry dans les secteurs de l'eau potable, de l'assainissement et la lutte contre les inondations dans la période de 2020 à 2024.

Le projet vise les objectifs suivants : (i) Modernisation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement, (ii) Sécurisation de l'alimentation en eau potable, (iii) Renforcement de la performance énergétique (économies d'énergie et production d'énergie renouvelable), (iv) Amélioration de la sécurité contre les inondations

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique européenne pour la protection de l'environnement, définie notamment par la directive 2000/60/CE (Directive Cadre sur l'Eau). Le Promoteur sera tenu d'agir conformément aux dispositions des directives européennes pertinentes, y compris les directives EIE (2014/52/CE modifiant la directive 2011/92/UE), Habitats (92/43/CEE) et Oiseaux (2009/147/CE).

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EU et 2014/25/EU tel que requis, ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE, tel que requis.

Documents liés
09/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Projets associés
Projet apparenté
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Date de publication
9 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133224644
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200585
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
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Fiche récapitulative
COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Fiche technique
COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Projet apparenté
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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