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ARVEDI RDI & ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 110 000 000 €
Industrie : 110 000 000 €
Date(s) de signature
20/05/2021 : 110 000 000 €
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04/06/2021 - ARVEDI RDI & ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juin 2021
Statut
Référence
Signé | 20/05/2021
20200581
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARVEDI RDI & ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
FINARVEDI SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 203 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities and a significant part of the Promoter's strategic investment programme over the next years in its two main manufacturing sites. It encompasses (i) RDI activities, (ii) new advanced manufacturing technology (AMT) downstream steel processing lines, (iii) various circular economy measures and (iv) renewable electricity generation in several of its manufacturing facilities. The project covers the years 2020 to 2023.

The project will lead to an improved environmental footprint of the Promoter's steel manufacturing process and it will introduce new steel products with a low environmental footprint leading to material consumption reductions in downstream applications. This will be achieved through the implementation of new advanced manufacturing technology (AMT) equipment in downstream steel processing and various circular economy measures. Furthermore, the project covers RDI activities with a focus on the increased usage of scrap in the steel manufacturing process and investments in renewable electricity generation in several of its manufacturing facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

One component of the project falls under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and hence requires either an environmental impact assessment (EIA) or a screening decision from the competent authorities. All components are expected to be complaint with best available techniques (BAT). The RDI activities part of the project will be carried out in existing research and development (R&D) and steel manufacturing facilities of the Promoter. RDI activities are not mentioned in the EIA Directive and therefore, these activities are not expected to require an EIA. It will be assessed during due diligence if any other component of the project requires an EIA or a screening decision in accordance with the directive. All environmental aspects will be appraised in detail during due diligence.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARVEDI RDI & ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
Date de publication
8 Jul 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133522158
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200581
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ARVEDI RDI & ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256760090
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200581
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ARVEDI RDI & ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
Date de publication
3 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
142417598
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200581
Dernière mise à jour
4 Jun 2021
Secteur(s)
Industrie
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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