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BUCHAREST MEDICINE UNIVERSITY

Signature(s)

Montant
24 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 24 000 000 €
Éducation : 11 760 000 €
Services : 12 240 000 €
Date(s) de signature
11/12/2020 : 11 760 000 €
11/12/2020 : 12 240 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 11/12/2020
20200534
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUCHAREST MEDICINE UNIVERSITY
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 24 million
EUR 48 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the refurbishment of the Faculty of Medicine and the construction of the research centre part of University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" of Bucharest.

The project is part of a longer term modernisation programme of the University and in line with EU public policy goals associated with Education and Training 2020, Horizon 2020, and the Urban Agenda for the EU. The project contributes to the European Higher Education Area and the European Research Area by enhancing teaching and learning environments and improving research facilities. The proposed operation provides additional financial resources for the expansion and improvement of both teaching and research activities and therefore, responds to various needs of the innovation system in Romania, most notably the supply of highly skilled graduates in areas of key economic and social importance and the provision of infrastructure for public research.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU does not specifically mention the need for an environmental impact assessment (EIA) for buildings relating to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects (Annex II of the European Directive). This will be analysed in detail during the development of the studies. The possible impact on natural sites will be checked prior to the building permit authorisation request stage.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST MEDICINE UNIVERSITY
Date de publication
2 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131275801
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200534
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ROMANIA HIGHER EDUCATION PROGRAMME LOAN
Date de publication
20 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
132065297
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200534
Dernière mise à jour
20 Jul 2020
Secteur(s)
Services, Éducation
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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