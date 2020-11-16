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ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN

Signature(s)

Montant
124 940 000 €
Pays
Secteur(s)
Bénin : 124 940 000 €
Eau, assainissement : 124 940 000 €
Date(s) de signature
6/12/2021 : 14 940 000 €
24/03/2021 : 110 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 24/03/2021
20200476
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN
MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - REPUBLIQUE DU BENIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 424 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Rainwater drainage project for eight secondary cities in Benin (Porto-Novo, Abomey-Calavi, Bohicon, Natitingou, Abomey, Ouidah, Sèmè-Podji, Parakou).

The project will consist of the extension and rehabilitation of the primary and secondary rainwater drainage systems, as well as of the rehabilitation of the related roads of the concerned cities. The EIB will finance the works for two of the eight cities concerned, Abomey Calavi and Sèmè-Podji. The project will significantly decrease flooding, as well as stagnating water, with a positive impact on human and economic development. It will contribute considerably to improving the living conditions of the population, and to mitigating the effects of climate change. As most of the cities concerned, including Abomey Calavi and Sèmè-Podji, are on the coast or near the coast, the project will also contribute to reducing the amount of plastic waste reaching the Atlantic Ocean.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with the applicable national environmental legislation and the EIB's environmental and social principles will be respected, as will the Promoter's procedures for impact assessment and environmental monitoring.

Implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132249685
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200476
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) - Ville de Parakou
Date de publication
22 Aug 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
250894176
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20200476
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) - Ville de Parakou
Date de publication
22 Aug 2025
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
250888890
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200476
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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