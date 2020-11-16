ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Rainwater drainage project for eight secondary cities in Benin (Porto-Novo, Abomey-Calavi, Bohicon, Natitingou, Abomey, Ouidah, Sèmè-Podji, Parakou).
The project will consist of the extension and rehabilitation of the primary and secondary rainwater drainage systems, as well as of the rehabilitation of the related roads of the concerned cities. The EIB will finance the works for two of the eight cities concerned, Abomey Calavi and Sèmè-Podji. The project will significantly decrease flooding, as well as stagnating water, with a positive impact on human and economic development. It will contribute considerably to improving the living conditions of the population, and to mitigating the effects of climate change. As most of the cities concerned, including Abomey Calavi and Sèmè-Podji, are on the coast or near the coast, the project will also contribute to reducing the amount of plastic waste reaching the Atlantic Ocean.
The project's compliance with the applicable national environmental legislation and the EIB's environmental and social principles will be respected, as will the Promoter's procedures for impact assessment and environmental monitoring.
Implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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