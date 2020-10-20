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AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 90 000 000 €
Transports : 90 000 000 €
Date(s) de signature
25/03/2022 : 90 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 25/03/2022
20200385
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT
ADIF ALTA VELOCIDAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 640 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the renewal of the high-speed railway line Madrid-Sevilla (470km), including renewal of civil works, tracks, electrification, signalling and telecoms, as well as deployment on the line of the European Railway Traffic Management System (ERTMS).

The project aims at renovating works and installations in the Madrid-Sevilla high speed railway line approaching the end of their design life, with the objective of maintaining the high availability, reliability and safety standards required for this type of infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the components included in the project may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). The need for an environmental impact assessment (EIA) and / or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC will be analysed during the appraisal.

The Bank will require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Corredores de Fauna
Date de publication
20 Oct 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132200868
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Afección a Red Natura 2000
Date de publication
20 Oct 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132201868
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT
Date de publication
25 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131407436
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Reportaje Fotográfico
Date de publication
20 Oct 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132208443
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Documento de Síntesis
Date de publication
20 Oct 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132208444
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Consultas
Date de publication
20 Oct 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132204391
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Planos
Date de publication
20 Oct 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132198471
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
20 Oct 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132204390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Ruido
Date de publication
20 Oct 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132200978
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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