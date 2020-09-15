STORA ENSO - Environmental Conversion

Fiche récapitulative
The project is to finance an investment in a full conversion of an existing old integrated pulp and paper mill from wood-free coated paper (for the printing sector) into a board-packaging mill, mainly for the food and beverage sector.
The project supports Oulu mill's full conversion from the production of pulp and paper for the declining printing sector to the production of pulp and kraftliner boards for renewable packaging, and is consistent with the overall Promoter's strategic shift towards sustainable and renewable packaging solutions. The modernisation of the pulp mill will lead to reducing the overall environmental footprint of its pulp output through the installation of highly efficient process technology (in line with Best Available Techniques (BAT)).
The project is aligned with the EU Green Deal, climate action objectives, the EU Bioeconomy and Plastics strategies, and the EU Circular Economy Package. The investment will deliver effective and sustainable solutions for combatting global problems such as plastic waste by substituting fossil-based materials (e.g. plastics) with renewable, recyclable and compostable materials in packaging and consumer goods manufacturing. The project falls under the scope of Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU Directive), as well as of the Industrial Emissions Directive IED 2010/75/EU. The project implementation will follow the Best Available Techniques (BAT) for the pulp and paper sector.
Although the Promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement, the Bank will require that the Promoter ensure that any procurement procedures are done in accordance with the relevant applicable EU procurement rules.
Sector SECTION C : MANUFACTURING // Industry Environmental aspects
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.