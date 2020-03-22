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MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 200 000 000 €
Santé : 200 000 000 €
Date(s) de signature
23/07/2020 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 23/07/2020
20200322
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
MINISTERE DE LA SANTE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 230 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project consists of financing of eligible costs incurred by the government of Morocco in relation to the COVID-19 pandemic. This includes acquisition of medical equipment, medical supplies, drugs and logistics, as well as the strengthening of medical health system with pandemic preparedness interventions.

The project is supporting the National surveillance and response plan to fight COVID-19 of the Moroccan Government. The epidemic of COVID-19 is anticipated to trigger severe shortages in the epidemiological area, healthcare services delivery and supply of critical consumables in an already underfinanced and stretched health sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter will implement the project in accordance with the EIB's Environmental and Social principles and standards.

The promoter will implement the project in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAROC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130353283
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200322
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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