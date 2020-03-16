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NAFIN SMES SUPPORT COVID-19 RESPONSE

Signature(s)

Montant
123 334 977,8 €
Pays
Secteur(s)
Mexique : 123 334 977,8 €
Lignes de crédit : 123 334 977,8 €
Date(s) de signature
14/12/2020 : 123 334 977,8 €
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Mexique : la BEI et la NAFIN renforcent le soutien aux entreprises touchées par la pandémie de COVID-19

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 14/12/2020
20200316
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NAFIN SMES SUPPORT COVID-19 RESPONSE
ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 150 million (EUR 132 million)
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a credit line to NAFIN to boost access to finance for the micro, small and medium sized enterprises in Mexico affected by the Covid-19 outbreak.

The aim is to finance small/medium projects carried out by the target group of beneficiaries in Mexico.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation and the EIB's Environmental and Social Standards, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation and the EIB's Guide to Procurement, as appropriate.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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