Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19

Signature(s)

Montant
110 355 787,05 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 110 355 787,05 €
Infrastructure composite : 4 414 231,48 €
Transports : 105 941 555,57 €
Date(s) de signature
29/12/2020 : 4 414 231,48 €
29/12/2020 : 105 941 555,57 €
Autres liens
Related public register
02/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Prognoza oddziaływania na środowisko
Related public register
02/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Environmental Impact Forecast
Related public register
10/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19

Fiche récapitulative

Date de publication
16 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 29/12/2020
20200197
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 500 million (EUR 109 million)
PLN 2253 million (EUR 493 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan to co-finance a multi-sector investment programme for the Region of Wielkopolska, Poland.

The project comprises a multi-scheme operation classified under a framework loan. Some of the schemes, in particular the roads included under this operation, may fall under Annex II of the EIA Directive (2014/52/EU). Compliance with the EIA Directive, in addition to the SEA Directive (2001/42/EC) and Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), is to be assessed during appraisal. For new and refurbished public buildings, EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings is to be verified. For train rolling stock, the EIB shall assess arrangements for the scrapping/recycling of dismissed assets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-scheme operation classified under a Framework Loan. Some of the schemes, in particular the roads included under this operation, may fall under Annex I or II of the EIA Directive (2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU). Compliance with the EIA Directive in addition to the SEA Directive (2001/42/EC) and Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively) is to be assessed during appraisal. For new and refurbished public buildings, EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings is to be verified. For train rolling stock, the EIB shall assess arrangements for the scrapping/recycling of dismissed assets.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
02/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Prognoza oddziaływania na środowisko
02/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Environmental Impact Forecast
10/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Prognoza oddziaływania na środowisko
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133683989
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200197
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Environmental Impact Forecast
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133682121
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200197
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19
Date de publication
10 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131081738
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200197
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Prognoza oddziaływania na środowisko
Related public register
02/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Environmental Impact Forecast
Related public register
10/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19
Autres liens
Fiche récapitulative
WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19
Fiche technique
WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes