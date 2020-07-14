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EASTERN UKRAINE ROAD CONNECTIVITY

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2020 : 100 000 000 €
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26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EASTERN UKRAINE ROAD CONNECTIVITY
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Ukraine : la BEI investit 640 millions d’EUR pour améliorer la résilience des infrastructures, les transports publics et les liaisons routières

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 09/12/2020
20200171
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EASTERN UKRAINE ROAD CONNECTIVITY
STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE (UKRAVTODOR)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 186 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project supports road rehabilitation and regional development in eastern Ukraine in the Luhansk region.

The investment loan would support investment in the reconstruction of regional roads T13 and R66 in the Luhansk oblast, therefore improving regional connectivity and strengthening the agricultural value chain due to improvements in the associated road infrastructure. The road investment will improve the regional road network with the objective of improving the quality of the road, creating safer road conditions and reducing environmental pollution through improved traffic flow.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Significant environmental or social risks are not expected and no adverse impact on nature conversation areas is foreseen. Compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EASTERN UKRAINE ROAD CONNECTIVITY
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132830769
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200171
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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