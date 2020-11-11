VULOG (FM)

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Deployment of an information technology (IT) platform to be used by shared mobility services in the EU.
The project contributes to EU objectives of phasing out conventionally fuelled cars in urban transport, modal shift to more sustainable modes to reduce congestion and pollution in cities and the implementation of EU legislation on air quality (Directive 2008/50/EC) by reducing urban transport-related air pollution. The project supports Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 13 "Climate Action," SDG 11 "Sustainable cities and communities" and SDG 3 "Good health and well-being." By enabling the provision of electric mobility to travellers, the project also contributes to mobilising investment in electric vehicle (EV) industries and EV charging (EVC) infrastructure, thus improving the supply of electric mobility in the urban context.
The project has a significant positive social and environmental impact. No significant negative environmental impact is expected (no environmental impact assessment (EIA) is required as project components do not fall under Annex I or II of EIA Directive). By facilitating EV shared mobility in European cities, the project has significant environmental benefits in terms of positive externalities, including the reduction of emissions of CO2, NOx and particulate matter (PM). No negative social impact is expected. The project is expected to yield significant positive impacts due to health benefits (i.e. reduction of air pollution) and improved road safety (i.e. dynamic pricing and warning schemes motivating users to drive carefully).
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company and hence is not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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