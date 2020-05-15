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URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE FRAMEWORK EGYPT

Signature(s)

Montant
1 128 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 1 128 000 000 €
Transports : 1 128 000 000 €
Date(s) de signature
25/05/2021 : 528 000 000 €
17/12/2020 : 600 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 17/12/2020
20200144
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE FRAMEWORK EGYPT
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1128 million
EUR 2256 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan to cover urban rail schemes in cities across Egypt, in particular investments in the rehabilitation and expansion of metro and tram systems in Alexandria and Cairo.

The aim is to finance large public transport projects in the cities of Alexandria and Cairo in Egypt, over the next 5 years. Transport in both cities is heavily reliant on road transport, resulting in high levels of pollution, traffic accidents and GHG emissions. Furthermore, the urban road network cannot cope with demand given the size of the cities, leading to widespread transport congestion and constraining economic development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the public transport investment schemes included in the project, would usually fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU and on basis of a screening by a Competent Authority the need for an Environmental Impact Assessement (EIA) would be established. As the schemes may be a mix of rehabilitation works and track extensions, the requirements to ensure compliance with the EIB's Environmental and Social standards will be checked at allocation stage, when the scope is better defined. The promoter has to implement the schemes in compliance with the EIB's Environmental and Social Standards, requiring at least an screening of environmental and social impacts, an Environmental and Social Action Plan, Stakeholder Engagement Plan and an Environmental Management Plan. The project's relevant key documents will be published in line with the EIB's procedures.

The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement. It is expected that the main works and supply contacts will be procured via open or restricted procedures with publication in the EU Official Journal.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE FRAMEWORK EGYPT
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126799432
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200144
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
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