THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Aménagement urbain - Construction
- Industrie - Construction
- Transports - Transports et entreposage
Layered fund developing and investing in sustainable and resilient urban infrastructure.
Develop and invest in greenfield essential infrastructure that responds to the critical needs of growing cities in non-OECD countries, as part of identified city resilience plans.
The investment of the European Investment Bank (the EIB) in The Urban Resilience Fund B (the Fund) supports an innovative investment strategy to be executed by a dedicated and experienced Fund Manager's team (Meridiam SAS), focusing on partnering with rapidly growing cities (Abidjan, Addis Abbaba, Amman, Dakar, Kigali, Kumasi and Mazagan) located in non OECD countries. The Fund will help them develop, finance, construct and operate sustainable and resilient urban infrastructure projects aiming to help closing the infrastructure gap in these cities.
A cornerstone commitment from the EIB would provide comfort to both development finance institutions and traditional investors, less familiar with the Fund's strategy and with less resources to assess such opportunity, while ensuring a significant first closing and providing fundraising traction to the Fund.
An EIB commitment to the Fund will ensure the adoption of best practices in the areas of sustainable development and climate action. The Fund Manager is prepared to adjust to EIB's requirements in terms of climate risks assessment for the Fund. The early involvement of the EIB as an investor in the Fund would ensure a strong governance model, an adequate legal structure and documentation, as well as the adoption of EIB's procurement, environmental and social standards.
The fund's operational guidelines are expected to provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.
The Bank will require that the Promoter ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.