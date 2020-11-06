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THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Secteur(s)
Eau, assainissement : 2 499 750 €
Déchets solides : 5 000 250 €
Aménagement urbain : 7 500 000 €
Transports : 17 500 000 €
Industrie : 17 500 000 €
Date(s) de signature
6/07/2023 : 29 997 €
6/07/2023 : 60 003 €
6/07/2023 : 90 000 €
6/07/2023 : 119 988 €
6/07/2023 : 210 000 €
6/07/2023 : 210 000 €
6/07/2023 : 240 012 €
6/07/2023 : 360 000 €
23/12/2021 : 469 953 €
6/07/2023 : 840 000 €
6/07/2023 : 840 000 €
23/12/2021 : 940 047 €
23/12/2021 : 1 410 000 €
23/12/2021 : 1 879 812 €
23/12/2021 : 3 290 000 €
23/12/2021 : 3 290 000 €
23/12/2021 : 3 760 188 €
23/12/2021 : 5 640 000 €
23/12/2021 : 13 160 000 €
23/12/2021 : 13 160 000 €
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Related public register
14/08/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B

Fiche récapitulative

Date de publication
6 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 23/12/2021
20200085
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
MERIDIAM GP SAS,MERIDIAM SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Layered fund developing and investing in sustainable and resilient urban infrastructure.

Develop and invest in greenfield essential infrastructure that responds to the critical needs of growing cities in non-OECD countries, as part of identified city resilience plans.

Additionnalité et impact

The investment of the European Investment Bank (the EIB) in The Urban Resilience Fund B (the Fund) supports an innovative investment strategy to be executed by a dedicated and experienced Fund Manager's team (Meridiam SAS), focusing on partnering with rapidly growing cities (Abidjan, Addis Abbaba, Amman, Dakar, Kigali, Kumasi and Mazagan) located in non OECD countries. The Fund will help them develop, finance, construct and operate sustainable and resilient urban infrastructure projects aiming to help closing the infrastructure gap in these cities.

A cornerstone commitment from the EIB would provide comfort to both development finance institutions and traditional investors, less familiar with the Fund's strategy and with less resources to assess such opportunity, while ensuring a significant first closing and providing fundraising traction to the Fund.

An EIB commitment to the Fund will ensure the adoption of best practices in the areas of sustainable development and climate action. The Fund Manager is prepared to adjust to EIB's requirements in terms of climate risks assessment for the Fund. The early involvement of the EIB as an investor in the Fund would ensure a strong governance model, an adequate legal structure and documentation, as well as the adoption of EIB's procurement, environmental and social standards.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines are expected to provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The Bank will require that the Promoter ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
14/08/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139391693
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200085
Secteur(s)
Déchets solides
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Asie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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14/08/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
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Fiche récapitulative
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
Fiche technique
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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