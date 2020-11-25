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ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 15 000 000 €
Industrie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
25/11/2020 : 15 000 000 €
Autres liens
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19/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
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26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
Related EFSI register
20/02/2021 - SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN
Projet apparenté
SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
14 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 25/11/2020
20200051
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
ELMUBAS IBERICA SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 33 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation concerns investments in expansion, upgrading and modernisation of the Promoter's production, logistics and storage facilities over the period 2020-2023.

The project contributes to the Promoter's strategy to increase competitiveness of its business through the modernisation and expansion of its production process and storage capacity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation includes investments which might fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. An environmental impact assessment (EIA) might be required by the authorities. All aspects related to the environmental impact and permits will be verified during the project's appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
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20/02/2021 - SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN
Projets associés
Projet apparenté
SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
Date de publication
19 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130130868
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200051
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
Date de publication
26 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165462342
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200051
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN
Date de publication
19 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
138846802
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180389
Dernière mise à jour
20 Feb 2021
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
Fiche technique
ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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