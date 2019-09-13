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ERYDEL (EGFF)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 30 000 000 €
Services : 30 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2020 : 15 000 000 €
24/07/2020 : 15 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 24/07/2020
20200006
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ERYDEL (EGFF)
ERYDEL SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 64 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

Research and Development (R&D) financing for Erydel, an Italian biotech Company that designs and produce Erythrocyte-based drug delivery systems for the treatment of rare/orphan diseases, such as Ataxia Telangiectasia.

The proposed transaction will support R&D investments required to bring ERYDEX program to market, addressing a highly unmet medical need that represents Ataxia Telangiectasia (a rare neurological disease) in a growing patient population. In addition, it will support the company's development of its drug pipeline; preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal of the project.

The Promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Commentaires

Please no communication before Signature and coordination with the client. This loan is part of the European Growth Finance Facility (EGFF) programme developed under EFSI

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERYDEL (EGFF)
Date de publication
23 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131283812
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200006
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ERYDEL (EGFF)
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
232015239
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200006
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
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