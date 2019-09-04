IDF LOAN FOR SMES CLIMATE & PRIORITY PROJECTS VI

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project consists of a loan to finance small and medium-sized investments carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps as well as eligible projects promoted by local authorities or final beneficiaries of any size and ownership.
The loan is intended to finance small and medium-sized projects in infrastructure, industry, transport, services, innovation, agriculture and tourism, with a special window dedicated to climate action, environmental protection and energy efficiency.
The credit line addresses access to finance constraints in Montenegro, where around 47% of firms needing a loan are financially constrained due to high interest rates according to the Enterprise Survey conducted by the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development and the World Bank in 2019. In the continuity of the Team Europe's objective to help Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) recover from the COVID-19 pandemic in the Western Balkans, this project will further support the resilience of the final beneficiaries and contribute to address suboptimal investment situations. With the intermediation of the Investment and Development Fund of Montenegro, a well-known counterpart with a good track record in the allocation of EIB funds, and thanks to the long-term EIB funding, flexible disbursement and attractive financial conditions, the operation will have a strong impact on the SME sector growth and employment (with a special focus on youth employment and training). This new credit line, which also includes a 20% Climate Action and Environmental Sustainability window, will also initiate the shift to more climate action awareness among the final beneficiaries in the region.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.