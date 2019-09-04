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IDF LOAN FOR SMES CLIMATE & PRIORITY PROJECTS VI

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Monténégro : 150 000 000 €
Lignes de crédit : 150 000 000 €
Date(s) de signature
15/04/2026 : 50 000 000 €
29/10/2021 : 50 000 000 €
29/07/2022 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 avril 2021
Statut
Référence
Signé | 29/10/2021
20190904
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IDF LOAN FOR SMES CLIMATE & PRIORITY PROJECTS VI
INVESTMENT AND DEVELOPMENT FUND OF MONTENEGRO JSC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a loan to finance small and medium-sized investments carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps as well as eligible projects promoted by local authorities or final beneficiaries of any size and ownership.

The loan is intended to finance small and medium-sized projects in infrastructure, industry, transport, services, innovation, agriculture and tourism, with a special window dedicated to climate action, environmental protection and energy efficiency.

Additionality and Impact

The credit line addresses access to finance constraints in Montenegro, where around 47% of firms needing a loan are financially constrained due to high interest rates according to the Enterprise Survey conducted by the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development and the World Bank in 2019. In the continuity of the Team Europe's objective to help Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) recover from the COVID-19 pandemic in the Western Balkans, this project will further support the resilience of the final beneficiaries and contribute to address suboptimal investment situations. With the intermediation of the Investment and Development Fund of Montenegro, a well-known counterpart with a good track record in the allocation of EIB funds, and thanks to the long-term EIB funding, flexible disbursement and attractive financial conditions, the operation will have a strong impact on the SME sector growth and employment (with a special focus on youth employment and training). This new credit line, which also includes a 20% Climate Action and Environmental Sustainability window, will also initiate the shift to more climate action awareness among the final beneficiaries in the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Garantie au titre du MPE
Under Global Europe NDICI guarantee

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IDF LOAN FOR SMES CLIMATE & PRIORITY PROJECTS VI
Date de publication
14 Jul 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
142128599
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190904
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays préadhésion
Pays
Monténégro
Disponible au public
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