VIENNA SCHOOL PPP CAMPI RAPPACHGASSE AND LANDGUT

Fiche récapitulative
The project concerns the design, construction, financing, operation and maintenance of two school buildings in the 11th and 10th district of Vienna (Austria).The Campus projects Rappachgasse and Landgutgasse form two schools under the BIENE programme developing new education facilities for young people aged 0 to 15 years. It forms part of the Vienna School public private partnership (PPP) programme, which involves the construction of educational facilities by way of the Vienna "Campus " concept, implementing a modern, state-of-the-art pedagogical concept.
The Campus approach foresees the integration of the spaces intended for kindergarten and primary school in order to create parallel and shared learning processes. The architectural design, alongside with the pedagogical framework, is aimed to the integration of pupils with special needs.
The project covers education facilities of a kind, which are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The EIB's services will verify during appraisal whether an EIA is required by the competent authority. The project will contain new construction of public buildings; therefore, compliance with directive 2010/32/EU on the energy performance in buildings will be verified during the appraisal.
The project is procured as PPP by the City of Vienna. Contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.