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VIENNA SCHOOL PPP CAMPI RAPPACHGASSE AND LANDGUT

Signature(s)

Montant
42 880 553,62 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 42 880 553,62 €
Éducation : 42 880 553,62 €
Date(s) de signature
4/05/2021 : 1 142 801,6 €
4/05/2021 : 41 737 752,02 €
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19/10/2021 - VIENNA SCHOOL PPP CAMPI RAPPACHGASSE AND LANDGUT

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 04/05/2021
20190897
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VIENNA SCHOOL PPP CAMPI RAPPACHGASSE AND LANDGUT
STADT WIEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 43 million
EUR 92 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the design, construction, financing, operation and maintenance of two school buildings in the 11th and 10th district of Vienna (Austria).The Campus projects Rappachgasse and Landgutgasse form two schools under the BIENE programme developing new education facilities for young people aged 0 to 15 years. It forms part of the Vienna School public private partnership (PPP) programme, which involves the construction of educational facilities by way of the Vienna "Campus " concept, implementing a modern, state-of-the-art pedagogical concept.

The Campus approach foresees the integration of the spaces intended for kindergarten and primary school in order to create parallel and shared learning processes. The architectural design, alongside with the pedagogical framework, is aimed to the integration of pupils with special needs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project covers education facilities of a kind, which are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The EIB's services will verify during appraisal whether an EIA is required by the competent authority. The project will contain new construction of public buildings; therefore, compliance with directive 2010/32/EU on the energy performance in buildings will be verified during the appraisal.

The project is procured as PPP by the City of Vienna. Contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VIENNA SCHOOL PPP CAMPI RAPPACHGASSE AND LANDGUT
Date de publication
26 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
140279549
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190897
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - VIENNA SCHOOL PPP CAMPI RAPPACHGASSE AND LANDGUT
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246908355
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190897
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - VIENNA SCHOOL PPP CAMPI RAPPACHGASSE AND LANDGUT
Date de publication
18 Oct 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
150352252
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190897
Dernière mise à jour
19 Oct 2021
Secteur(s)
Éducation
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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