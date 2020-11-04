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UZBEKISTAN SOLAR IPP

Signature(s)

Montant
43 698 981 €
Pays
Secteur(s)
Ouzbekistan : 43 698 981 €
Énergie : 43 698 981 €
Date(s) de signature
29/04/2021 : 1 210 650 €
29/04/2021 : 42 488 331 €
Autres liens
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16/11/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - UZBEKISTAN SOLAR IPP
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29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UZBEKISTAN SOLAR IPP
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21/09/2022 - Plan d'engagement des Parties Prenantes - UZBEKISTAN SOLAR IPP
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - UZBEKISTAN SOLAR IPP

Fiche récapitulative

Date de publication
4 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 29/04/2021
20190886
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UZBEKISTAN SOLAR IPP
TOTAL EREN SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 44 million
EUR 92 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

100 MW solar photovoltaic (PV) plant located in Samarkand region promoted by Total Eren.

The development of solar energy will support national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's Environment (renewable energy) and Climate Action objectives. The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's ELM 2014-2020 Mandate since it will contribute to reducing the growing electricity supply gap in Uzbekistan using renewable energy resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located within the EU it would fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. Details of the permitting process and its compliance with EIB Environmental & Social (E&S) standards and the principles of relevant EU Directives, as applicable, will be assessed during appraisal.

The project falls under section 3.4.3 of the Bank's Guide to Procurement (GtP) for concession operations. Compliance with the Bank's GtP will be assessed during appraisal.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - UZBEKISTAN SOLAR IPP
Date de publication
16 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135057674
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190886
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Ouzbekistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UZBEKISTAN SOLAR IPP
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126906312
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190886
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Ouzbekistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'engagement des Parties Prenantes - UZBEKISTAN SOLAR IPP
Date de publication
21 Sep 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
140658455
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20190886
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Ouzbekistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UZBEKISTAN SOLAR IPP
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190633091
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190886
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Ouzbekistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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UZBEKISTAN SOLAR IPP
Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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