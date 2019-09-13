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PACKHELP (EGFF)

Signature(s)

Montant
7 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 7 500 000 €
Services : 7 500 000 €
Date(s) de signature
22/01/2021 : 3 750 000 €
22/01/2021 : 3 750 000 €
Autres liens
Related public register
10/03/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PACKHELP (EGFF)
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKHELP (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
1 février 2021
Statut
Référence
Signé | 22/01/2021
20190865
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PACKHELP (EGFF)
PACKHELP SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 15 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Packhelp is an online marketplace for custom branded packaging. Packhelp's technology aggregates orders from merchants and connects them to printing houses. This Polish company eliminates logistical and supply chain complexities, bridging the old economy of printing houses with the new realities of e-commerce.

The proposed loan would support Packhelp in scaling its revenues and expanding geographically by investing into research, development and innovation (RDI), including software engineering and the development of digital products out of Poland, as well as into sales and marketing. This facility would allow Packhelp to speed up its investment plans and foster its market penetration, thus also creating new employment in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation concerns the Promoter's investments in technology and product development. Due to the nature of the operation (mainly research and development (R&D) and innovative information technologies, sales and marketing investments), it does not fall under any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
10/03/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PACKHELP (EGFF)
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKHELP (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PACKHELP (EGFF)
Date de publication
10 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125288601
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190865
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PACKHELP (EGFF)
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
226612220
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190865
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/03/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PACKHELP (EGFF)
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Fiche récapitulative
PACKHELP (EGFF)
Fiche technique
PACKHELP (EGFF)

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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