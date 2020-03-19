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KANPUR METRO PROJECT

Signature(s)

Montant
650 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 650 000 000 €
Transports : 650 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2020 : 150 000 000 €
31/08/2020 : 200 000 000 €
15/12/2023 : 300 000 000 €
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Inde : la BEI investit 650 millions d’EUR dans le métro de Kanpur pour promouvoir des transports publics urbains écologiques, sûrs et abordables

Fiche récapitulative

Date de publication
19 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 31/08/2020
20190849
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KANPUR METRO PROJECT
UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 650 million
EUR 1354 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns is the construction and operation of an urban metro rail transit system in Kanpur, the largest industrial city of Uttar Pradesh. EIB will finance the acquisition of rolling stock and the development of two metro rail corridors with elevated sections, totaling to 32.4 km with 31 stations (of which 19.4 km with 19 stations and 13 km with 12 underground stations).

The new metro will contribute to make Kanpur safer and more business-friendly. By facilitating access to amenities and jobs, this low carbon and climate resilient urban infrastructure will improve the conditions for private sector development, while reducing environmental impact. The project contributes to the two main objectives of the EIB External Mandate: (i) climate change mitigation, by promoting modal shift from road to rail while reducing greenhouse gas emissions, and (ii) social and economic infrastructure development, by contributing to urban development. The project is in line with the EU Country Strategy Paper for India which highlights the infrastructure gap and need to address rising greenhouse gas emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In India, metro projects do not fall within the scope of the relevant Environmental Impact Assessment (EIA) legislation unless the built up area is beyond a defined threshold, in which case the project is subject to screening by the State level Competent Authority. The status of screening, if any, is to be determined during appraisal. The project has in any case been subject to an environmental and social impact assessment. The further steps in assessing and managing environmental risks are to be reviewed during appraisal. Compliance with relevant EIB Social Standards is to be reviewed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - KANPUR METRO PROJECT
Date de publication
27 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130796761
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190849
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KANPUR METRO PROJECT - Resettlement Policy Framework
Date de publication
12 Sep 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133360870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190849
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KANPUR METRO PROJECT
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129455212
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190849
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KANPUR METRO PROJECT - Social Impact Assessment
Date de publication
7 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164984288
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190849
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - KANPUR METRO PROJECT - Resettlement Action Plan
Date de publication
1 Jul 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
248305941
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20190849
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
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he project is the construction and operation of an urban metro rail transit system in Kanpur totaling to 32.4 km with 30 stations in the largest industrial city of Uttar Pradesh, India. The project includes the development of two metro rail corridors with elevated sections (altogether 19.4 km with 18 stations) and underground sections (altogether 13 km with 12 stations) as well as acquisition of rolling stock.
KANPUR METRO PROJECT
©UPMRCL
he project is the construction and operation of an urban metro rail transit system in Kanpur totaling to 32.4 km with 30 stations in the largest industrial city of Uttar Pradesh, India. The project includes the development of two metro rail corridors with elevated sections (altogether 19.4 km with 18 stations) and underground sections (altogether 13 km with 12 stations) as well as acquisition of rolling stock.
KANPUR METRO PROJECT
©UPMRCL
he project is the construction and operation of an urban metro rail transit system in Kanpur totaling to 32.4 km with 30 stations in the largest industrial city of Uttar Pradesh, India. The project includes the development of two metro rail corridors with elevated sections (altogether 19.4 km with 18 stations) and underground sections (altogether 13 km with 12 stations) as well as acquisition of rolling stock.
KANPUR METRO PROJECT
©UPMRCL

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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