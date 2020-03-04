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PREDIREC ENR 2

Signature(s)

Montant
61 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 30 500 000 €
Énergie : 61 000 000 €
Date(s) de signature
30/07/2020 : 15 250 000 €
30/07/2020 : 15 250 000 €
30/07/2020 : 15 250 000 €
30/07/2020 : 15 250 000 €
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20/07/2020 - PREDIREC ENR 2

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 30/07/2020
20190832
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PREDIREC ENR 2
ACOFI GESTION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 61 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns a Fund providing debt to developers of small and medium sized renewable energy and energy transition projects across the EU, with a 50% focus on France.

Predirec EnR2 is an infrastructure debt fund financing European renewable energy developers and producers, and energy transition projects' sponsors via long-term loans constituting an attractive and necessary alternative to traditional sources for their development projects and investment in new production capacities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will ensure that the Fund's operational guidelines comply with its social and environmental standards.

The Fund has been assessed by EIB as lending only to private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the appraisal, the EIB were to conclude that the Fund also lends to projects subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PREDIREC ENR 2
Date de publication
15 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126086822
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190832
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PREDIREC ENR 2
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256837718
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190832
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - PREDIREC ENR 2
Date de publication
20 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
132072509
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190832
Dernière mise à jour
20 Jul 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
France, Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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