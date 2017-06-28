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VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING

Signature(s)

Montant
21 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 21 000 000 €
Industrie : 21 000 000 €
Date(s) de signature
12/06/2020 : 21 000 000 €
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Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 12/06/2020
20190776
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING
VETRI SPECIALI SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 21 million
EUR 43 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments to be undertaken for the period 2019-2021 for the modernisation of the San Vito al Tagliamento plant, entailing the deployment of state-of the-art and advanced manufacturing machinery and equipment. The investments entail the deployment of state-of the-art and advanced manufacturing machinery and equipment.

The aim of the investments are to increase the promoter's productivity and flexibility to further expand the range of new high quality products with innovative characteristics.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The manufacture of glass is listed in Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending EIA Directive 2011/92/EU2. This means that projects in the glass sector are subject to the EIA where they are likely to have significant effects on the environment. This will determined by the competent authority based on information to be provided by the promoter; the EIA screening process. During appraisal the Bank's services will verify this EIA process, and related decisions. Furthermore, a compliance check with other applicable EU directives such as the Industrial Emissions Directive (IED) will be undertaken.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING
Date de publication
9 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126845588
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190776
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159612208
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190776
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82872661
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170628
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Industrie, Énergie, Agriculture, pêche, sylviculture
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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