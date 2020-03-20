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COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI

Signature(s)

Montant
225 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 202 500 000 €
Industrie : 225 000 000 €
Date(s) de signature
20/03/2020 : 22 500 000 €
20/03/2020 : 202 500 000 €
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Related public register
02/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Communiqués associés
Allemagne : Covestro signe un contrat de prêt de 225 millions d'EUR avec la BEI pour financer sa R-D

Fiche récapitulative

Date de publication
23 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 20/03/2020
20190757
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
COVESTRO AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 225 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the promoter's RDI programme for the period 2020-2022. Investments will support the transition towards circular low fossil carbon polymers to produce high performance durable plastics and elastomers.

The EIB financing will support the development of the promoter's circular economy program for the upcoming 3 years. The promoter intends to develop new technologies with the purpose to move away from fossil resources in its production, and use raw materials from renewable/secondary sources, such as plastics waste, biomass and CO2.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Date de publication
2 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125593247
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190757
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
173734172
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190757
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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