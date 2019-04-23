Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 35 000 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2020 : 35 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Related EFSI register
21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Fiche récapitulative

Date de publication
30 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 01/12/2020
20190645
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
SIPCAM OXON SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 74 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the Promoter's research and development (R&D) programme for the period 2020-2023.

The project aims at supporting the Promoter's investments in research, development and innovation (RDI) for the development of new agrochemical formulations and alternative crop protection strategies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to the technical characteristics of the foreseen investments (RDI investments within existing fully equipped facilities), it is not expected that the competent authorities will conclude that a significant modification of the environmental, nor operational permits triggering complementary assessments under the provisions of the EIA according to EU Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU are required. If successful, the newly developed products are expected to reduce the environmental footprint and contribute to more sustainable agriculture. The RDI activities are aimed at developing plant protection solutions that reduce the environmental footprint derived from their use. The Group has strong environmental and social awareness and high levels of conformity and performance excellence. All its production facilities follow stringent EU and national member state standards. The Italian industrial sites have been certified with Quality Management (ISO 9001:2015), Environmental Management (UNI EN ISO 14001: 2015) - Occupational Health and Safety Management (OHSAS 18001:2007) and Management of Safety in Plants with a High Accident Risk (UNI 10617).

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation, Directive 2014/24/EU, then the Bank would require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
10/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Projets associés
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Date de publication
10 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131963063
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190645
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238624216
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190645
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
125675780
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190423
Dernière mise à jour
21 Dec 2019
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture, Industrie, Énergie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Related EFSI register
21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Autres liens
Fiche récapitulative
SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Fiche technique
SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Projet apparenté
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes