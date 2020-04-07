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COFIDE CLIMATE ACTION FL

Signature(s)

Montant
81 572 722,08 €
Pays
Secteur(s)
Pérou : 81 572 722,08 €
Énergie : 81 572 722,08 €
Date(s) de signature
18/12/2020 : 81 572 722,08 €
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23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COFIDE CLIMATE ACTION FL
Communiqués associés
Pérou : la BEI octroie 100 millions d’USD à COFIDE à l’appui de PME et de projets dans le domaine du climat

Fiche récapitulative

Date de publication
7 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 18/12/2020
20190644
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COFIDE CLIMATE ACTION FL
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 100 million (EUR 88 million)
USD 200 million (EUR 175 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation consists of an intermediated framework loan through Peru's development bank to partly finance climate action investment projects, mainly in the sustainable energy sector, across the country.

The project will contribute to increasing local energy security and sustainable economic growth in Peru, by promoting renewable energy and energy efficiency, thereby reducing CO2 emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will provide environmental benefits by supporting investments that increase the use of renewable energy and/or energy efficiency technologies, and thus, help mitigating climate change.

The promoters of the sub-projects to be financed under the framework loan will be required that procurement of goods, works and services is carried out in accordance to EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COFIDE CLIMATE ACTION FL
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129390162
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190644
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pérou
Disponible au public
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23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COFIDE CLIMATE ACTION FL
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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