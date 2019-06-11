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UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 125 000 000 €
Industrie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
10/06/2020 : 125 000 000 €
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Related public register
23/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
Communiqués associés
Belgique / Pologne : la BEI et Umicore signent un accord de prêt de 125 millions d’euros à l’appui de la production de composants pour batteries

Fiche récapitulative

Date de publication
17 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 10/06/2020
20190611
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
UMICORE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 268 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The EIB will finance the investment for hte implementation of a cathode material manufacturing facility. The cathode material will be supplied to battery manufacturers of high-tech lithium-ion batteries, which are primarily dedicated to the electrical vehicles markets. The investment period covers 2019 - 2021 included.

The aim is to support the promoter's investment in the new greenfield cathode material manufacturing facility of the promoter in Poland (Nysa). The project will be carried out during the period between 2019 and 2021, inclusive. The exact timeframe will be verified during the appraisal process.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project was subject to a screening decision according to the Environmental Impact Assessment (EIA) directive by the competent authorities. The latter screened the project out and provided an environmental permit for a cathode materials manufacturing facility. All environmental and social issues will be assessed in detail during due diligence

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/66/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
Date de publication
23 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123303803
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190611
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163231695
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190611
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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