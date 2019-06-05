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UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB

Signature(s)

Montant
99 900 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 99 900 000 €
Aménagement urbain : 99 900 000 €
Date(s) de signature
12/05/2020 : 99 900 000 €
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24/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
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Espagne et Portugal : la BEI et l’Unión de Créditos Inmobiliarios unissent leurs forces pour stimuler des projets liés à l’efficacité énergétique
Projet apparenté
SPAIN CLIMATE ACTION MBIL PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 12/05/2020
20190605
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a Multi-Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to Union de Creditos Inmobiliarios (UCI), which will commit to originate a new portfolio of new loans in line with EIB requirements. The operation follows the EIB participation in the senior tranche of a Residential Mortgage-Backed Security (RMBS).

The debt financing, made available to private owners domiciled in Spain or Portugal, will be used, among others, to finance the energy efficiency renovation of existing residential properties and the construction of new Nearly Zero-Energy Buildings, as well as small/medium scale energy efficiency projects carried out in existing residential properties.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
Date de publication
24 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129377743
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190605
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Espagne
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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