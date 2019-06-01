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REGIONE LAZIO EU BLENDING PROGRAMME

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Aménagement urbain : 5 000 000 €
Lignes de crédit : 95 000 000 €
Date(s) de signature
17/11/2020 : 1 500 000 €
6/10/2020 : 3 500 000 €
17/11/2020 : 28 500 000 €
6/10/2020 : 66 500 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Italie : la BEI alloue 500 millions d’EUR à la région du Latium pour les PME, les ETI, les infrastructures, l’environnement et la reprise post-COVID-19
Projet apparenté
ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 24/09/2020
20190601
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REGIONE LAZIO EU BLENDING PROGRAMME
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SC,BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA,UNICREDIT SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The EIB financing will support the Lazio Region in the implementation of measures for local SMEs and midcaps.

Through a multi-beneficiary intermediated loan, the EUR 100m sub-operation aims at providing funds to three banks to support SMEs and midcaps and other public-private entities carrying out activities in priority sectors, in the Lazio Region territory, in line with the Regional Development Plan 2014-2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projets associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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