SDF TRACTORS RDI

Fiche récapitulative
The proposed project concerns research, development and innovation (RDI) activities in the field of agricultural machinery, equipment and services focused on: (1) Product development and product range consolidation, (2) Digitalisation and precision farming as well as (3) Vehicles' electrification, carried out in the Promoter's research and development (R&D) locations in Italy and Germany in the period 2020-23.
The project aims at further developing the current products as well as to completing and consolidating the product range to cover a wider power range. It also aims, with the introduction of new features, at enhancing the product and processes digitalisation, and at developing new solutions for precision farming as well as enhancing the vehicles' electrification.
Research and development activities on tractors, agricultural transmissions, agricultural machinery and precision farming are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already authorised existing facilities that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.
The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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