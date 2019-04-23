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SDF TRACTORS RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 13 300 000 €
Italie : 36 700 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
22/07/2020 : 13 300 000 €
22/07/2020 : 36 700 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 août 2020
Statut
Référence
Signé | 22/07/2020
20190561
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SDF TRACTORS RDI
SDF SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 103 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project concerns research, development and innovation (RDI) activities in the field of agricultural machinery, equipment and services focused on: (1) Product development and product range consolidation, (2) Digitalisation and precision farming as well as (3) Vehicles' electrification, carried out in the Promoter's research and development (R&D) locations in Italy and Germany in the period 2020-23.

The project aims at further developing the current products as well as to completing and consolidating the product range to cover a wider power range. It also aims, with the introduction of new features, at enhancing the product and processes digitalisation, and at developing new solutions for precision farming as well as enhancing the vehicles' electrification.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Research and development activities on tractors, agricultural transmissions, agricultural machinery and precision farming are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already authorised existing facilities that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SDF TRACTORS RDI
Date de publication
28 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124581054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190561
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SDF TRACTORS RDI
Date de publication
12 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238864390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190561
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
125675780
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190423
Dernière mise à jour
21 Dec 2019
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture, Industrie, Énergie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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