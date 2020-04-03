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JORDAN WATER SECTOR FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
257 989 915,98 €
Pays
Secteur(s)
Jordanie : 257 989 915,98 €
Eau, assainissement : 257 989 915,98 €
Date(s) de signature
26/11/2020 : 257 989 915,98 €
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27/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JORDAN WATER SECTOR FRAMEWORK LOAN
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BANI KENANEH WATER SUPPLY PROJECT

Fiche récapitulative

Date de publication
3 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 26/11/2020
20190558
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JORDAN WATER SECTOR FRAMEWORK LOAN
MINISTRY OF WATER AND IRRIGATION - HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 260 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The operation will finance the construction, upgrade and improvement of various water supply components in several governorates in Jordan in support of the Government's priority plans for a critical sector for the country (Jordan has one of the lowest levels of water availability per capita in the world).

The project is a high priority for the Jordanian Government under the National Water Strategy 2016-2025, and is fully in line with EU-Jordan Partnership Priorities, especially the objectives of fostering Growth and Job Opportunities. The project is fully in line with EIB's objectives under the External Lending Mandate 2014-2020, specifically the development of social and economic infrastructure, as well as the EIB's Water Sector Lending Orientation adopted in December 2017.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have a positive impact on public health and the environment. Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II and therefore would be subject to environmental screening to define if an Environmental Impact Assessment (EIA) would be required according to the relevant competent authority. The environmental and social aspects of the project will be assessed during the appraisal to ensure adherence to its standards. Climate change aspects will also be examined during the appraisal.

The promoter will have to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JORDAN WATER SECTOR FRAMEWORK LOAN
Date de publication
27 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131148368
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190558
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
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