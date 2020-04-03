JORDAN WATER SECTOR FRAMEWORK LOAN

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The operation will finance the construction, upgrade and improvement of various water supply components in several governorates in Jordan in support of the Government's priority plans for a critical sector for the country (Jordan has one of the lowest levels of water availability per capita in the world).
The project is a high priority for the Jordanian Government under the National Water Strategy 2016-2025, and is fully in line with EU-Jordan Partnership Priorities, especially the objectives of fostering Growth and Job Opportunities. The project is fully in line with EIB's objectives under the External Lending Mandate 2014-2020, specifically the development of social and economic infrastructure, as well as the EIB's Water Sector Lending Orientation adopted in December 2017.
The project will have a positive impact on public health and the environment. Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II and therefore would be subject to environmental screening to define if an Environmental Impact Assessment (EIA) would be required according to the relevant competent authority. The environmental and social aspects of the project will be assessed during the appraisal to ensure adherence to its standards. Climate change aspects will also be examined during the appraisal.
The promoter will have to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.