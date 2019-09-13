Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SPIRE (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Luxembourg : 20 000 000 €
Télécom : 20 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2020 : 10 000 000 €
24/07/2020 : 10 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPIRE (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
Luxembourg : la BEI annonce le premier financement direct en faveur d’une start-up en forte croissance du ‘New Space’ européen – prêt à capital-croissance de 20 millions d’EUR pour Spire Global

Fiche récapitulative

Date de publication
7 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 24/07/2020
20190497
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SPIRE (EGFF)
SPIRE GLOBAL LUXEMBOURG SARL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 53 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the Promoter's European capital expenditures and research and development (R&D) activities to further develop features of its new space cubesat platform, to launch new cubesats for a full worldwide service offering and to develop new innovative software applications tailored to customer needs in shipping, aviation, government and weather prediction. The project will comprise the period from 2019 to 2022.

The project's main objectives are to support an European new space start-up in its expansion across the EU, by way of financing mainly its innovation and commercial scale-up investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will concern software research, development and innovation (RDI) activities carried out within existing facilities. Therefore the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
07/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPIRE (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Communiqués associés
Luxembourg : la BEI annonce le premier financement direct en faveur d’une start-up en forte croissance du ‘New Space’ européen – prêt à capital-croissance de 20 millions d’EUR pour Spire Global

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPIRE (EGFF)
Date de publication
7 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127119489
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190497
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Luxembourg
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPIRE (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
SPIRE (EGFF)
Fiche technique
SPIRE (EGFF)
Communiqués associés
Luxembourg : la BEI annonce le premier financement direct en faveur d’une start-up en forte croissance du ‘New Space’ européen – prêt à capital-croissance de 20 millions d’EUR pour Spire Global

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Luxembourg : la BEI annonce le premier financement direct en faveur d’une start-up en forte croissance du ‘New Space’ européen – prêt à capital-croissance de 20 millions d’EUR pour Spire Global
Autres liens
Related public register
07/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPIRE (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes