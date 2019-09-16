BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The project consists of an equity participation of up to USD 25 m in Blue Orchard InsuResilience Investment Equity Sub-Fund, targeting climate change adaptation and resilience high growth innovative companies operating in the insurance industry. To this end, the Fund will invest in both insurers that invest in and make use of technology and digital technology companies developing solutions for the insurance industry (so-called Insuretech). The Fund will target investments in key countries in Africa, Asia and Latin America.
The Fund will invest growth equity in private companies and insurance companies, frequently with an important technology component, that provide data, tech-enabled services and products to manage the risks and impacts being amplified by climate change. These services and products are needed to build out the necessary infrastructure so that vulnerable populations and companies have the ability to protect themselves and take adaptation and resilience requirements into account as part of their investment decisions.
It will be ensured that the project meets the EIB social and environmental standards. It has to be noted that Blue Orchard has become very experienced in environmental, social and governance procedures due its strong relationships with other development finance institutions.
N/A
Under appraisal
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.