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BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND

Signature(s)

Montant
22 528 611,34 €
Secteur(s)
Services : 22 528 611,34 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 22 528 611,34 €
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14/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
16 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20190467
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 25 million (EUR 23 million)
USD 100 million (EUR 91 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project consists of an equity participation of up to USD 25 m in Blue Orchard InsuResilience Investment Equity Sub-Fund, targeting climate change adaptation and resilience high growth innovative companies operating in the insurance industry. To this end, the Fund will invest in both insurers that invest in and make use of technology and digital technology companies developing solutions for the insurance industry (so-called Insuretech). The Fund will target investments in key countries in Africa, Asia and Latin America.

The Fund will invest growth equity in private companies and insurance companies, frequently with an important technology component, that provide data, tech-enabled services and products to manage the risks and impacts being amplified by climate change. These services and products are needed to build out the necessary infrastructure so that vulnerable populations and companies have the ability to protect themselves and take adaptation and resilience requirements into account as part of their investment decisions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It will be ensured that the project meets the EIB social and environmental standards. It has to be noted that Blue Orchard has become very experienced in environmental, social and governance procedures due its strong relationships with other development finance institutions.

N/A

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Under appraisal

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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
Date de publication
14 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94893606
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190467
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Asie
Régional - Amérique latine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
254436022
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190467
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Asie
Régional - Amérique latine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
BLUE ORCHARD RESILIENCE FUND
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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