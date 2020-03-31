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CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 18 400 000 €
Suède : 29 200 000 €
Espagne : 67 400 000 €
Allemagne : 85 000 000 €
Industrie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/05/2020 : 18 400 000 €
18/05/2020 : 29 200 000 €
18/05/2020 : 67 400 000 €
18/05/2020 : 85 000 000 €
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10/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
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22/07/2020 - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 18/05/2020
20190446
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
GESTAMP AUTOMOCION SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 408 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the Promoter's RDI investments in the period 2020-2024.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in technologies related to the manufacturing of metal automotive components.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to bring about environmental benefits as a result of the reduction of contribution of the promoter's products as regards weight and safety improvement of automotive vehicles.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
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22/07/2020 - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
Date de publication
10 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125137737
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190446
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Espagne
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
248376303
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190446
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Espagne
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
Date de publication
21 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
132147345
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190446
Dernière mise à jour
22 Jul 2020
Secteur(s)
Industrie
Pays
France, Allemagne, Espagne, Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
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Fiche récapitulative
CHASSIS & BIW & MECHANISMS RDI
Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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