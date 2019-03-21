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CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 5 640 000 €
France : 6 360 000 €
Danemark : 108 000 000 €
Industrie : 120 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2019 : 5 640 000 €
17/12/2019 : 6 360 000 €
17/12/2019 : 108 000 000 €
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24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Communiqués associés
Danemark : la BEI et Chr. Hansen soutiennent la recherche et l’innovation dans l’alimentation

Fiche récapitulative

Date de publication
3 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 17/12/2019
20190321
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
CHR. HANSEN HOLDING A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 253 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance Christian Hansen's European research and development (R&D) investments.

The financing will be used to cover costs and related capital expenditure (CAPEX) to conduct research, development and innovation (RDI) activities for the development of bioscience based ingredient solutions for the food, nutritional, pharmaceutical and agricultural industries, as well as for industrial enzymes and microorganisms.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC. EC. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not subject to the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123146620
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190321
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
France
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174773764
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190321
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
France
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Fiche technique
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