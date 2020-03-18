FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY

Fiche récapitulative
The project will finance the setup of production lines for the manufacturing of plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) at FCA's production plant in Melfi (Italy). It also includes the manufacturing of battery electric vehicles (BEV) at the promoter's plant in Mirafiori (Italy). The investments will be carried out in the period 2019-2021.
The project aims at supporting the promoter's investments for the manufacturing deployment of the most advanced vehicle powertrain electrification technologies.
The investments for the deployment of automotive assembly lines and equipment will take place in existing facilities without changing the already authorized scope of activity. Manufacturing and assembly of motor vehicles fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The EIB will review during the project appraisal whether any of the investments require an EIA, and if so the status, as well as any other environmental details of the project. The implementation of this project is expected to contribute to the adoption of zero-emission and zero-emission capable vehicles and the deployment of a more sustainable transport system in Europe.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, Directive 2014/24/EU, then the promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.