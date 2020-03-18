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FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 300 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
18/03/2020 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY

Fiche récapitulative

Date de publication
24 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 18/03/2020
20190269
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY
STELLANTIS NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 614 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the setup of production lines for the manufacturing of plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) at FCA's production plant in Melfi (Italy). It also includes the manufacturing of battery electric vehicles (BEV) at the promoter's plant in Mirafiori (Italy). The investments will be carried out in the period 2019-2021.

The project aims at supporting the promoter's investments for the manufacturing deployment of the most advanced vehicle powertrain electrification technologies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments for the deployment of automotive assembly lines and equipment will take place in existing facilities without changing the already authorized scope of activity. Manufacturing and assembly of motor vehicles fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The EIB will review during the project appraisal whether any of the investments require an EIA, and if so the status, as well as any other environmental details of the project. The implementation of this project is expected to contribute to the adoption of zero-emission and zero-emission capable vehicles and the deployment of a more sustainable transport system in Europe.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, Directive 2014/24/EU, then the promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
08/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY
Date de publication
8 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122791527
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190269
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158888862
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190269
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY
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Fiche récapitulative
FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY
Fiche technique
FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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