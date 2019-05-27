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FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
6/12/2019 : 100 000 000 €
29/03/2021 : 100 000 000 €
Autres liens
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11/10/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
Communiqués associés
Belgique : Aquafin signe une deuxième tranche de 100 millions d’EUR avec la BEI pour financer le traitement des eaux usées

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 06/12/2019
20190250
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
AQUAFIN NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 412 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project comprises the construction of sewage collectors, storm water overflow systems and small and medium size wastewater treatment plants, as well as the upgrade of existing wastewater treatment plants for tertiary treatment in the Flemish Region. The implementation of the project is foreseen during 2019-2022.

This project will ensure compliance with European and Flemish environmental standards whilst improving service efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
Date de publication
11 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94556193
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190250
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256862677
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190250
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF)
Fiche technique
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