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HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 200 000 000 €
Aménagement urbain : 200 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2019 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
16 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 23/12/2019
20190221
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
HOUSING FINANCE AGENCY PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the construction and upgrade of social and affordable houses for the next 4 years period. The investment programme will be made by the Housing Finance Agency, an Irish financial intermediary financing local authorities and approved social housing providers, entailing a mix of new-build construction and retrofitting of the provider's existing building stock.

The indicative pipeline of sub-projects identified at project appraisal stage anticipates a delivery of about 1,600 new social and affordable housing.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will require that all works are implemented in compliance with EU environmental legislation.

The EIB will require that all works are implemented in compliance with EU environmental legislation.

Documents liés
30/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Date de publication
30 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122926982
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190221
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169238382
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190221
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Autres liens
Fiche récapitulative
HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME
Fiche technique
HFA SOCIAL & AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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