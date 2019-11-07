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FAZER - XYLITOL FACTORY

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 40 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
7/11/2019 : 40 000 000 €
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Related public register
08/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FAZER - XYLITOL FACTORY
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FAZER - XYLITOL FACTORY
Communiqués associés
Finlande : la BEI prête 40 millions d'EUR au groupe Fazer pour ses activités de recherche-développement

Fiche récapitulative

Date de publication
18 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 07/11/2019
20190146
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FAZER - XYLITOL FACTORY
OY KARL FAZER AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 87 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns two components: (i) the construction and operation of a new, innovative xylitol production facility from oat hulls; (ii) research, development and innovation (RDI) activities in support of its bakery, confectionary and new lifestyle foods business, including ongoing innovation activities related to the Xylitol production and use.

The financing will be used to cover research and development (R&D) costs and capital expenditure (CAPEX) related to the production of the oat hull-based xylitol.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in new production capacity at an existing and already permitted production site of the promoter, that are within the provisions of Annex II of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The environmental impact assessment (EIA) screening procedure has been initiated. The status and details of the EIA and IED authorisation procedures as well as other relevant environmental (e.g. impact on sites of nature conservation) and occupational health and safety (OHS) "acquis" will be assessed at appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority, thus the project is not subject to the EU directives on procurement.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FAZER - XYLITOL FACTORY
Date de publication
8 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122753707
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190146
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FAZER - XYLITOL FACTORY
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
228224296
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190146
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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