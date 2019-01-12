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TENNET SOUTH-WEST 380KV WEST

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 250 000 000 €
Énergie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
6/03/2020 : 250 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 06/03/2020
20190112
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TENNET SOUTH-WEST 380KV WEST
TENNET HOLDING BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 509 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises the construction of the electricity transmission corridor connecting Borsselle to Rilland, in the south of Netherlands. It includes a new 380kV line from Borssele to Rilland substations, a new 380kV substation at Rilland, extension works at Borssele substation, as well as the works on the 150kV part of the same circuit.

The project will ensure compliance of the transmission network with the Grid Code in Netherlands, and so it will enable the transportation of energy also from onshore and offshore windfarms.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The 380kV transmission lines and substations of the investments fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, thus requiring an Environmental Impact Assessment, where as other project schemes fall under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for an Environmental Impact Assessment. According to the available information, one project scheme crosses a Natura 2000 designated site (site code NL3009016, Oosterschelde). The EIA(s) and the Appropriate Assessment(s) have been produced and they will be reviewed during appraisal. The actual impacts, including potential negative impacts on sites of Natura conservation importance, and the planned mitigating and/or compensating measures will be reviewed during appraisal.

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TENNET SOUTH-WEST 380KV WEST
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122970700
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190112
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TENNET SOUTH-WEST 380KV WEST - Milieu effect rapport
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125554101
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190112
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Photogallery

H. Olbers, EIB Director for Western-Europe and O. Jager, CFO of TenneT.
TenneT South-West 380KV West
Photographe: T. Smit
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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