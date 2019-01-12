TenneT South-West 380KV West

Fiche récapitulative
The project comprises the construction of the electricity transmission corridor connecting Borsselle to Rilland, in the south of Netherlands. It includes a new 380kV line from Borssele to Rilland substations, a new 380kV substation at Rilland, extension works at Borssele substation, as well as the works on the 150kV part of the same circuit.
The project will ensure compliance of the transmission network with the Grid Code in Netherlands, and so it will enable the transportation of energy also from onshore and offshore windfarms.
The 380kV transmission lines and substations of the investments fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, thus requiring an Environmental Impact Assessment, where as other project schemes fall under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for an Environmental Impact Assessment. According to the available information, one project scheme crosses a Natura 2000 designated site (site code NL3009016, Oosterschelde). The EIA(s) and the Appropriate Assessment(s) have been produced and they will be reviewed during appraisal. The actual impacts, including potential negative impacts on sites of Natura conservation importance, and the planned mitigating and/or compensating measures will be reviewed during appraisal.
The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.