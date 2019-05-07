WARSAW APPROACHES II (TEN-T)

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of the construction and upgrade of several road stretches to motorway/expressway standards, totalling some 50km, to improve the access to the Polish capital from the south-east.
The project is located on the Trans-European Transport Network (TEN-T) - Regulation 1315/2013 - and will improve road traffic conditions in the corridor and in particular, on a section of the multi-modal North Sea - Baltic corridor. It addresses a gap in the efficiency of access road network alignment and will eliminate traffic bottlenecks near Warsaw. The expected economic benefits include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits.
The project falls under Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. EIAs have been completed for all sections and the Competent Authorities issued Environmental Decisions.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU. All works contracts have been published in the Official Journal of the European Union (OJEU) in 2015 and all services contracts in 2016 by referring to the Directive 2004/18/EC.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.