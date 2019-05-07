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WARSAW APPROACHES II (TEN-T)

Signature(s)

Montant
270 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 270 000 000 €
Transports : 270 000 000 €
Date(s) de signature
13/08/2019 : 270 000 000 €
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19/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
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19/07/2019 - Résumé non technique - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki

Fiche récapitulative

Date de publication
7 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 13/08/2019
20180899
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTION / GDDKIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 270 million
EUR 747 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction and upgrade of several road stretches to motorway/expressway standards, totalling some 50km, to improve the access to the Polish capital from the south-east.

The project is located on the Trans-European Transport Network (TEN-T) - Regulation 1315/2013 - and will improve road traffic conditions in the corridor and in particular, on a section of the multi-modal North Sea - Baltic corridor. It addresses a gap in the efficiency of access road network alignment and will eliminate traffic bottlenecks near Warsaw. The expected economic benefits include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. EIAs have been completed for all sections and the Competent Authorities issued Environmental Decisions.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU. All works contracts have been published in the Official Journal of the European Union (OJEU) in 2015 and all services contracts in 2016 by referring to the Directive 2004/18/EC.

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19/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
Date de publication
19 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90205683
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180899
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Lotnisko-Grojec
Date de publication
19 Jul 2019
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90972380
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180899
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki
Date de publication
19 Jul 2019
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90953814
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180899
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
Fiche technique
WARSAW APPROACHES II (TEN-T)

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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