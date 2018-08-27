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PANNONIA ONSHORE WIND

Signature(s)

Montant
107 400 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 107 400 000 €
Énergie : 107 400 000 €
Date(s) de signature
2/07/2020 : 35 800 000 €
2/07/2020 : 71 600 000 €
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18/12/2019 - PANNONIA ONSHORE WIND

Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 02/07/2020
20180827
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PANNONIA ONSHORE WIND
PK WINDPARK MANAGEMENT GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 107 million
EUR 143 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of two wind farms in Burgenland totalling 165MW of installed capacity. The project replaces partially the old wind turbines and extends partially existing wind farms.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the EIB's renewable energy objectives. The project further contributes to the EIB's priority objectives for climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a repowering project and replaces old turbines. It is located close to sites of nature conservation and also close to other wind farms. A permit amendment process is ongoing, based upon a full Environmental Impact Assessment (EIA), that covers both wind farms.

The EC has exempted all contracts which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive. No public procurement is required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PANNONIA ONSHORE WIND - UVE-Fachbeitrag: Tiere, Pflanzen, Lebensräume
Date de publication
23 Oct 2019
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93519221
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180827
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PANNONIA ONSHORE WIND - Änderungsgenehmigungsverfahren - Fachbeitrag Habitatverbund - Wildökologie
Date de publication
23 Oct 2019
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93545095
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180827
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PANNONIA ONSHORE WIND - Umweltverträglichkeitserklärung - Fachbeitrag Pflanzen und deren Lebensräume
Date de publication
23 Oct 2019
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93530402
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180827
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PANNONIA ONSHORE WIND - Umweltverträglichkeitserklärung - UVE Zusammenfassung
Date de publication
23 Oct 2019
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93486301
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180827
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PANNONIA ONSHORE WIND - Umweltverträglichkeitserklärung - Fachbeitrag Mensch und dessen Lebensräume – Gesundheit und Wohlbefinden - Schall
Date de publication
23 Oct 2019
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93238611
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180827
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PANNONIA ONSHORE WIND
Date de publication
7 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93814808
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180827
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - PANNONIA ONSHORE WIND
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
168503021
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180827
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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scoreboard - PANNONIA ONSHORE WIND
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
125570610
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180827
Dernière mise à jour
18 Dec 2019
Secteur(s)
Énergie
Pays
Autriche
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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