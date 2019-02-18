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LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III

Signature(s)

Montant
22 867 904,23 €
Secteur(s)
Santé : 6 860 371,27 €
Services : 16 007 532,96 €
Date(s) de signature
31/05/2019 : 6 860 371,27 €
31/05/2019 : 16 007 532,96 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 février 2019
Statut
Référence
Signé | 31/05/2019
20180763
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
LEAPFROG EMERGING CONSUMER GP LP,LEAPFROG INVESTMENTS GROUP LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 26 million (EUR 23 million)
USD 600 million (EUR 532 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project concerns an equity participation of up to USD 40.5m in LeapFrog Emerging Consumer Fund III, a private equity fund planning to make equity growth investments in innovative SMEs and Midcaps enterprises active in the financial services. Investments will cover to a lesser extent healthcare sectors in Africa and developing Asia.

Through its renewed participation in the fund, the EIB will support and crowd in new and returning private investors, allowing the fund reach its target size and realize its full envisaged impact. LeapFrog Emerging Consumer Fund III will provide equity financing to high growth innovative companies active in the financial services and healthcare sectors serving emerging consumers in Africa and Asia.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It will be ensured that the project meets the EIB social and environmental standards. It has to be noted that Leapfrog has become a recognised leader in environmental, social and governance procedures for "Profit with Purpose" investments, thanks to the involvement of EIB and other development finance institutions since the beginnings of Fund I.

N/A

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Date de publication
11 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90100876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180763
Secteur(s)
Services
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - LEAPFROG EMERGING CONSUMER FUND III
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
248982754
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20180763
Secteur(s)
Services
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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